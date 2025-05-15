Более 60% рязанцев считают, что высшее образование — это престижно

Отмечается, что женщины соглашаются с этим чаще мужчин (69% против 55% соответственно). Чем старше рязанцы, тем выше для них ценность диплома вуза: среди респондентов старше 45 лет 70% верят в его престиж, тогда как среди молодежи до 35 лет — лишь каждый второй (49%.)

62% рязанцев считают, что высшее образование — это престижно. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Отмечается, что женщины соглашаются с этим чаще мужчин (69% против 55% соответственно).

Чем старше рязанцы, тем выше для них ценность диплома вуза: среди респондентов старше 45 лет 70% верят в его престиж, тогда как среди молодежи до 35 лет — лишь каждый второй (49%.)

Что же рязанцы считают «хорошим образованием»? 6 из 10 участников опроса видят его в формировании профессиональных компетенций, 27% — в умении самостоятельно приобретать знания на протяжении жизни, для 8% залогом качественного образования является обучение в престижном вузе.