Жительница Шиловского района обокрала знакомого

В октябре 2024 года 42-летняя рязанка находилась в квартире своего знакомого. Там она перевела 25 тыс. рублей с его счета на счет своего супруга через мобильное приложение. После женщина украла мобильный телефон стоимостью более 6 тыс. рублей. Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с возложением дополнительных обязанностей.

Жительница Шиловского района обокрала знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в октябре 2024 года 42-летняя рязанка находилась в квартире своего знакомого. Там она перевела 25 тыс. рублей с его счета на счет своего супруга через мобильное приложение. После женщина украла мобильный телефон стоимостью более 6 тыс. рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с возложением дополнительных обязанностей.