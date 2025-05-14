Жители Рязанской области начали активно искать новую работу перед летом
Отмечается, что за последние 30 дней на рынок труда региона вышло более 31 тысячи местных соискателей. Активность людей, желающих сменить место работы, выросла в преддверии лета сразу на 43%. В топ причин, почему рязанцы активно ищут новую работу, входит неудовлетворенность текущим доходом, токсичная корпоративная культура, отсутствие карьерных перспектив.
Жители Рязанской области начали активно искать новую работу перед летом. Об этом сообщает HH.RU.
Отмечается, что за последние 30 дней на рынок труда региона вышло более 31 тысячи местных соискателей. Активность людей, желающих сменить место работы, выросла в преддверии лета сразу на 43%.
Статистика показала, что больше других в Рязанской области нуждаются в новой работе соискатели, связанные со сферой автобизнеса и автосервисов. На втором месте — транспортники и логисты. Следом идет остродефицитный рабочий персонал (токари, сварщики, слесари и др.).
В топ причин, почему рязанцы активно ищут новую работу, входит неудовлетворенность текущим доходом, токсичная корпоративная культура, отсутствие карьерных перспектив.