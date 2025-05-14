Замдиректора рязанского Центра «Мой бизнес» стала Ольга Голева
Отмечается, что Ольга Голева ранее работала в региональном министерстве культуры и администрации города. Имеет опыт сотрудничества с предпринимательским сообществом, в частности, в сфере туризма.
Замдиректора рязанского Центра «Мой бизнес» стала Ольга Голева. Об этом сообщается в Telegram-канале АРБ.
Отмечается, что Ольга Голева ранее работала в региональном министерстве культуры и администрации города.
Имеет опыт сотрудничества с предпринимательским сообществом, в частности, в сфере туризма.