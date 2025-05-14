Вертолет санавиции в 2025 году доставил в медучреждения 24 рязанцев

Среди пациентов, которых переправляли в областной центр — 20 взрослых и четверо детей. Их везли из Скопина, Ряжска, Шацка, Касимова и Шилова. Вертолет «Ансат» поступил на службу санитарной авиации в 2020 году. Первой пациенткой, которую он перевез в Рязань, стала девочка из Касимова с ожогами. «В среднем за год бывает около 600 пациентов, которым требуется помощь специалистов областного центра. В отдаленные районы выезжают и вылетают хирурги, эндоскописты, невролог. Но чаще всего нужны реаниматологи, которые транспортируют пациентов в областной центр», — написал Пшенников.

Вертолет санавиции в 2025 году доставил в медучреждения 24 рязанцев. Об этом на своей странице ВКонтакте написал глава регионального минздрава Александр Пшенников.

Среди пациентов, которых переправляли в областной центр — 20 взрослых и четверо детей. Их везли из Скопина, Ряжска, Шацка, Касимова и Шилова.

Вертолет «Ансат» поступил на службу санитарной авиации в 2020 году. Первой пациенткой, которую он перевез в Рязань, стала девочка из Касимова с ожогами.

«В среднем за год бывает около 600 пациентов, которым требуется помощь специалистов областного центра. В отдаленные районы выезжают и вылетают хирурги, эндоскописты, невролог. Но чаще всего нужны реаниматологи, которые транспортируют пациентов в областной центр», — написал Пшенников.

Фото: страница ВКонтакте Александра Пшенникова.