В Сараях задержали пьяного водителя на «семерке»

По данным полиции, машину, которую вел 51-летний житель села Ивановка, остановили на улице Чкалова. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование. Алкотестер показал 0,168 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Полицейские составили административный протокол по ст. 12.8 ч. 1 КоАП. Водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет.