В Саратове военного заподозрили в убийстве жены и двух дочерей

В Саратове военного заподозрили в убийстве жены и двух дочерей. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

29-летнюю мать и девочек в возрасте 3 и 7 лет нашли мертвыми в гараже. Дети лежали в автомобиле, женщина была повешена. Полиция не нашла признаков насильственной смерти, однако поведение отца вызвало много вопросов.

Мужчина не сразу подал заявление о пропаже семьи. Первой заволновалась мать погибшей женщины. Также тела оказались в другом районе в спешно арендованном гараже с машиной из каршеринга. Следствие проверяет причастность мужа.

Ранее утверждалось, что женщина убила детей и совершила суицид.