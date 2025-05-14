В Рязанской области пьяный мужчина напал на женщину на остановке

Инцидент произошел в селе Малый Студенец в Сасовском округе. Пьяный 51-летний мужчина заметил свою 36-летнюю знакомую на остановке общественного транспорта и решил с ней поговорить. В ходе беседы мужчина припомнил ей давние обиды. Когда женщина упрекнула его во лжи, он достал нож, пригрозил зарезать знакомую и ткнул острием клинка ей в ногу. Женщина убежала и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения легкого вреда здоровью.

В Рязанской области пьяный мужчина напал на женщину на остановке. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в селе Малый Студенец в Сасовском округе. Пьяный 51-летний мужчина заметил свою 36-летнюю знакомую на остановке общественного транспорта и решил с ней поговорить. В ходе беседы мужчина припомнил ей давние обиды. Когда женщина упрекнула его во лжи, он достал нож, пригрозил зарезать знакомую и ткнул острием клинка ей в ногу. Женщина убежала и вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения легкого вреда здоровью.