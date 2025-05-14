В Рязанской области пропал 68-летний мужчина
Отмечается, что с 7 мая местонахождение Геннадия Новикова из села Ирбедус Касимовского района неизвестно. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одежда: зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые ботинки.
В Рязанской области пропал 68-летний мужчина. Об этом сообщает ПСЛ «Лиза Алерт».
Отмечается, что с 7 мая местонахождение Геннадия Новикова из села Ирбедус Касимовского района неизвестно.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Одежда: зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые ботинки.