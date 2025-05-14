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В Рязанской области произошел пожар
Информация о пожаре в селе Новое Еголдаево Ряжского округа поступила 12 мая в 19:55. Горел склад. Его тушили девять человек и три единицы техники. Отмечается, что огнем повреждена крыша здания. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре в селе Новое Еголдаево Ряжского округа поступила 12 мая в 19:55. Горел склад. Его тушили девять человек и три единицы техники.

Отмечается, что огнем повреждена крыша здания.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пострадавших нет.