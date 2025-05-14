В Рязанской области произошел пожар
Информация о пожаре в селе Новое Еголдаево Ряжского округа поступила 12 мая в 19:55. Горел склад. Его тушили девять человек и три единицы техники. Отмечается, что огнем повреждена крыша здания. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре в селе Новое Еголдаево Ряжского округа поступила 12 мая в 19:55. Горел склад. Его тушили девять человек и три единицы техники.
Отмечается, что огнем повреждена крыша здания.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Пострадавших нет.