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В Рязани 11-летняя школьница попала под колеса автомобиля
ДТП произошло днем 13 мая вблизи дома № 13 на улице Предзаводская. 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» сбил 11-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязани 11-летняя школьница попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло днем 13 мая вблизи дома № 13 на улице Предзаводская. 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» сбил 11-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.