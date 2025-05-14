В Рязани 11-летняя школьница попала под колеса автомобиля
ДТП произошло днем 13 мая вблизи дома № 13 на улице Предзаводская. 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» сбил 11-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязани 11-летняя школьница попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло днем 13 мая вблизи дома № 13 на улице Предзаводская. 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» сбил 11-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.
Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.