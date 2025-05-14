В Рязань привезут мощи святителя Тихона

Отмечается, что верующих приглашают в Христорождественский собор. 26 мая встреча мощей состоится в 7:30, а проводы — 27 мая в 19:00.

В Рязань привезут мощи святителя Тихона. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Отмечается, что верующих приглашают в Христорождественский собор. 26 мая встреча мощей состоится в 7:30, а проводы — 27 мая в 19:00.

Патриарх Тихон умер в 1925 году, его канонизировали в 1981 году. Мощи обнаружили в 1992 году после пожара в Малом соборе Донского монастыря.