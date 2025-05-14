В российских ресторанах подорожало импортное пиво на 10%
Увеличение стоимости связывают с повышением отпускных цен от крупных производителей, ростом фонда оплаты труда на фоне дефицита кадров и внедрением новых правил по маркировке пива.
В российских ресторанах подорожало импортное пиво на 10%. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что выросло в цене как бутылочное, так и разливное пиво.
Увеличение стоимости связывают с повышением отпускных цен от крупных производителей, ростом фонда оплаты труда на фоне дефицита кадров и внедрением новых правил по маркировке пива.