В России введут стандарт количества интернет-провайдеров в новостройках

О введении стандарта заявил глава Минцифры Шадаев. Он предполагает наличие как минимум трех интернет-провайдеров в многоквартирных домах. Стандарт планируется ввести для новостроек в ближайшие 1-2 года. «Новые дома должны вводиться при условии подключения не менее чем к трем операторам — это должен быть стандарт», — заявил Шадаев.

В России введут стандарт количества интернет-провайдеров в новостройках. Об этом сообщает РИА Новости.

О введении стандарта заявил глава Минцифры Шадаев. Он предполагает наличие как минимум трех интернет-провайдеров в многоквартирных домах. Стандарт планируется ввести для новостроек в ближайшие 1-2 года.

«Новые дома должны вводиться при условии подключения не менее чем к трем операторам — это должен быть стандарт», — заявил Шадаев.