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В России производство алкоголя рухнуло более чем на четверть
Как указано в публикации, наиболее выраженное падение наблюдается у слабоалкогольной продукции — на 94,5%, до 448,5 тыс. декалитров (дал). Также заметное снижение произошло в производстве плодовой алкогольной продукции — на 89,8%, до 498,8 тыс. дал. При этом, по данным «Ъ», производство спиртных напитков крепостью свыше 9% снизилось на 14,7% год к году, до 28,71 млн дал. В качестве основных причин эксперты назвали повышение акцизов и минимальных розничных цен на крепкий алкоголь с начала года.

В России в январе—апреле 2025 года производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упало на 26% год к году. Об этом 14 мая сообщил «Ъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Как указано в публикации, наиболее выраженное падение наблюдается у слабоалкогольной продукции — на 94,5%, до 448,5 тыс. декалитров (дал). Также заметное снижение произошло в производстве плодовой алкогольной продукции — на 89,8%, до 498,8 тыс. дал.

При этом, по данным «Ъ», производство спиртных напитков крепостью свыше 9% снизилось на 14,7% год к году, до 28,71 млн дал.

В качестве основных причин эксперты назвали повышение акцизов и минимальных розничных цен на крепкий алкоголь с начала года. Это вынудило производителей, ритейлеров и дистрибуторов заранее сделать существенные товарные запасы, что негативно влияет на текущие объемы выпуска, отметили в публикации.