В России предложили запретить езду на электросамокатах ночью

По его словам, необходимо на федеральном уровне ввести запрет на использование СИМ в темное время суток. «Электросамокаты и электровелосипеды уже стали причиной многочисленных ДТП с участием пешеходов. Нередко эти ДТП заканчиваются реанимацией, как для пользователя СИМ, так и простых прохожих», — прокомментировал политолог. Отмечается, что самокаты и другие СИМ обычно оснащены самой примитивной системой освещения, которая для езды в ночное время суток не рассчитана.

В России предложили запретить езду на электросамокатах ночью. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на политолога Антона Орлова.

По его словам, необходимо на федеральном уровне ввести запрет на использование СИМ в темное время суток.

«Электросамокаты и электровелосипеды уже стали причиной многочисленных ДТП с участием пешеходов. Нередко эти ДТП заканчиваются реанимацией, как для пользователя СИМ, так и простых прохожих», — прокомментировал Орлов.

Отмечается, что самокаты и другие СИМ обычно оснащены самой примитивной системой освещения, которая для езды в ночное время суток не рассчитана.