В Пронске женщина совершила серию краж

По версии следствия, с октября по февраль 27-летняя женщина совершила кражи продуктов питания и товаров первой необходимости из сетевых магазинов города на общую сумму, превышающую 2 500 рублей. Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.

В Пронске женщина совершила серию краж. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с октября по февраль 27-летняя женщина совершила кражи продуктов питания и товаров первой необходимости из сетевых магазинов города на общую сумму, превышающую 2 500 рублей.

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.