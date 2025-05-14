В Госдуму внесут закон о введении квот на рабочие места для ветеранов боевых действий

По данным авторов инициативы, проект направлен на расширение гарантий занятости для ветеранов и поддержку работодателей, готовых выполнять установленные требования. Кроме того, документ предусматривает также налоговые льготы: работодателям предлагается снизить на 15% страховые взносы за сотрудников-ветеранов. Такие меры позволят признать заслуги защитников страны и облегчить их возвращение к мирной жизни.

В Госдуму внесут закон о введении квот на рабочие места для ветеранов боевых действий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

По данным авторов инициативы, проект направлен на расширение гарантий занятости для ветеранов и поддержку работодателей, готовых выполнять установленные требования.

Кроме того, документ предусматривает также налоговые льготы: работодателям предлагается снизить на 15% страховые взносы за сотрудников-ветеранов. Такие меры позволят признать заслуги защитников страны и облегчить их возвращение к мирной жизни.