В Госдуме предложили ввести запрет на разводы с участниками СВО

Виталий Милонов намерен обратиться в Минюст с соответствующей инициативой, согласно которой с бойцами специальной военной операции нельзя будет расторгнуть брак. По мнению парламентария, запрет должен распространяться на все время прохождения военной службы. В таком случае развод будет возможен только при согласии обоих супругов. «Это поможет защитить бойцов, которые получили ранения, которые рискуют своими жизнями, защищая Родину, от того, чтобы их не бросали те, кто выходил замуж не за человека, а за его потенциальные финансовые средства», — считает он.

В Госдуме предложили ввести запрет на разводы с участниками СВО. Об это пишет «Лента. ру» со ссылкой на депутата Виталия Милонова.

Он намерен обратиться в Минюст с соответствующей инициативой, согласно которой с бойцами специальной военной операции нельзя будет расторгнуть брак.

По мнению парламентария, запрет должен распространяться на все время прохождения военной службы. В таком случае развод будет возможен только при согласии обоих супругов.

«Это поможет защитить бойцов, которые получили ранения, которые рискуют своими жизнями, защищая Родину, от того, чтобы их не бросали те, кто выходил замуж не за человека, а за его потенциальные финансовые средства», — считает он.