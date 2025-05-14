Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
14°
Чтв, 15
16°
Птн, 16
19°
ЦБ USD 80.55 -0.34 14/05
ЦБ EUR 89.7 -0.41 14/05
Нал. USD 83.00 / 82.00 14/05 13:50
Нал. EUR 92.63 / 93.50 14/05 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
1 час назад
188
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
37 326
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
55 361
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
39 669
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили ввести запрет на разводы с участниками СВО
Виталий Милонов намерен обратиться в Минюст с соответствующей инициативой, согласно которой с бойцами специальной военной операции нельзя будет расторгнуть брак. По мнению парламентария, запрет должен распространяться на все время прохождения военной службы. В таком случае развод будет возможен только при согласии обоих супругов. «Это поможет защитить бойцов, которые получили ранения, которые рискуют своими жизнями, защищая Родину, от того, чтобы их не бросали те, кто выходил замуж не за человека, а за его потенциальные финансовые средства», — считает он.

В Госдуме предложили ввести запрет на разводы с участниками СВО. Об это пишет «Лента. ру» со ссылкой на депутата Виталия Милонова.

Он намерен обратиться в Минюст с соответствующей инициативой, согласно которой с бойцами специальной военной операции нельзя будет расторгнуть брак.

По мнению парламентария, запрет должен распространяться на все время прохождения военной службы. В таком случае развод будет возможен только при согласии обоих супругов.

«Это поможет защитить бойцов, которые получили ранения, которые рискуют своими жизнями, защищая Родину, от того, чтобы их не бросали те, кто выходил замуж не за человека, а за его потенциальные финансовые средства», — считает он.