Украинцы, замаскированные под российских военных, пытались прорваться через границу РФ
Отмечается, что диверсионная группа противника высадилась у границы Сумской области. Они были одеты в форму, очень похожую на российскую. Стрелкового боя у границы не было, пограничники следили за всеми передвижениями диверсантов. При поддержке артиллерии и FPV-дронов вся группа была разбита.
Украинцы, замаскированные под российских военных, пытались прорваться через границу в Курскую область. Об этом пишет SHOT.
Отмечается, что диверсионная группа противника высадилась у границы Сумской области. Они были одеты в форму, очень похожую на российскую.
Стрелкового боя у границы не было, пограничники следили за всеми передвижениями диверсантов. При поддержке артиллерии и FPV-дронов вся группа была разбита.