Сотни рязанцев остались без холодной воды

В среду, 14 мая, с 09:20 холодную воду отключили в домах №№ 28, 28 корп.1, 28 корп.2, 28 корп.3, 30, 30 корп.1, 30 корп.2, 30 корп.3, 32, 32 корп.1, 32 корп.2, 32 корп.3, 34, 34 корп.1, 36, 36 корп.1, 36 корп.2, 36 корп.3, 38, 38 корп.1, 38 корп.2, 38-а (МАДОУ Детский сад № 142), 40, 40 корп.1, 40 корп.2, 40 корп.3 на улице Новоселов. Ресурс пообещали вернуть к 18:00.