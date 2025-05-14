Скончался советский дипломат Вилли Хштоян
По данным портала, мужа актрисы «Девчат» и «Королевы бензоколонки» Надежды Румянцевой не стало в возрасте 93 лет. Предположительно, причина смерти — последствия хронических заболеваний и деменции. Тело Вилли Вартановича обнаружила в квартире на улице Черняховского в районе Аэропорт его дочь от первого брака Карина.
Скончался советский дипломат Вилли Хштоян. Об этом в среду, 14 мая, сообщил Telegram-канал «SHOT».
По данным портала, мужа актрисы «Девчат» и «Королевы бензоколонки» Надежды Румянцевой не стало в возрасте 93 лет. Предположительно, причина смерти — последствия хронических заболеваний и деменции.
Тело Вилли Вартановича обнаружила в квартире на улице Черняховского в районе Аэропорт его дочь от первого брака Карина.