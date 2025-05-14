Рязанское ДТП стало мемом в соцсетях
В социальных сетях завирусилось видео из Рязани, на котором водитель легковушки Renault врезается в попутный автомобиль. После аварии мужчина покинул место водителя и поменялся местами с пассажиром-девушкой. Когда именно произошел инцидент — неизвестно.
Рязанское ДТП стало мемом в соцсетях. Его опубликовал Telegram-канал Russian Crash.
В социальных сетях завирусилось видео из Рязани, на котором водитель легковушки Renault врезается в попутный автомобиль. После аварии мужчина покинул место водителя и поменялся местами с пассажиром-девушкой.
Когда именно произошел инцидент — неизвестно.