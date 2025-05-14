Рязанский суд вынес приговор главе Побединского городского поселения

В Скопине вынесен приговор главе Побединского городского поселения по уголовному делу о халатности при расселении граждан из аварийного жилья. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба областной прокуратуры в соцсетях.
Отмечается, что осужденная с 2016 года не принимала мер по аварийно-техническому обслуживанию многоквартирного дома 1951 года постройки и расселению его жильцов, несмотря на жалобы граждан и поручение главы Скопинского района.
Проверили техническое состояние дома в 2022 году. Однако в программу расселения на 2019-2025 годов объект включен не был.
Отмечается, что это повлекло нарушение прав граждан, проживающих в аварийном доме.
Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.