Рязанский суд вынес приговор главе Побединского городского поселения

Отмечается, что осужденная с 2016 года не принимала мер по аварийно-техническому обслуживанию многоквартирного дома 1951 года постройки и расселению его жильцов, несмотря на жалобы граждан и поручение главы Скопинского района. Проверили техническое состояние дома в 2022 году. Однако в программу расселения на 2019-2025 годов объект включен не был. Отмечается, что это повлекло нарушение прав граждан, проживающих в аварийном доме. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В Скопине вынесен приговор главе Побединского городского поселения по уголовному делу о халатности при расселении граждан из аварийного жилья. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба областной прокуратуры в соцсетях.

Отмечается, что осужденная с 2016 года не принимала мер по аварийно-техническому обслуживанию многоквартирного дома 1951 года постройки и расселению его жильцов, несмотря на жалобы граждан и поручение главы Скопинского района.

Проверили техническое состояние дома в 2022 году. Однако в программу расселения на 2019-2025 годов объект включен не был.

Отмечается, что это повлекло нарушение прав граждан, проживающих в аварийном доме.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.