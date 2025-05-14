Рязанку осудили за мошенничество с чернобыльскими выплатами

Установлено, что 47-летняя обвиняемая проживала в областном центре, но в 2001 году зарегистрировалась в селе Троица Кораблинского района, входящего в зону радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 2004 году она обратилась в отделение Пенсионного Фонда России и незаконно получила компенсацию за проживание в зоне радиоактивного загрязнения в размере более 26 тысяч рублей. По уголовному делу о мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) утверждено обвинительное заключение.

Рязанку осудили за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 47-летняя обвиняемая проживала в областном центре, но в 2001 году зарегистрировалась в селе Троица Кораблинского района, входящего в зону радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 2004 году она обратилась в отделение Пенсионного Фонда России и незаконно получила компенсацию за проживание в зоне радиоактивного загрязнения в размере более 26 тысяч рублей.

По уголовному делу о мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) утверждено обвинительное заключение.

Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.