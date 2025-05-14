Рязанцы рассказали, поддерживают ли они самозапрет на азартные игры
Отмечается, что каждый второй житель поддержал данную инициативу. Установить самозапрет планирует каждый четвертый (24%), причем для большинства из них это вовсе не способ контроля лудомании, а попытка уберечь свои деньги от мошенничества. Не собираются прибегать к механизму «Стопазарт» 50% горожан. 26% пока не определились.
Рязанцы рассказали, поддерживают ли они самозапрет на азартные игры. Исследование провел сервис SuperJob.
Отмечается, что каждый второй житель поддержал данную инициативу.
Установить самозапрет планирует каждый четвертый (24%), причем для большинства из них это вовсе не способ контроля лудомании, а попытка уберечь свои деньги от мошенничества.
Не собираются прибегать к механизму «Стопазарт» 50% горожан. 26% пока не определились.