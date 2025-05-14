Рязанцы рассказали о тараканах в супермаркете
Насекомых заметили в магазине «Дикси» на улице Трудовой. «Жалоба в Роспотребнадзор онлайн была подана. Надеюсь, магазин проведет травлю тараканов, но не с помощью дихлофоса, не убирая фрукты-овощи с полок», — говорится в посте.
Рязанцы рассказали о тараканах в супермаркете. Информацию разместил Telegram-канал «Рязань».
Насекомых заметили в магазине «Дикси» на улице Трудовой.
«Жалоба в Роспотребнадзор онлайн была подана. Надеюсь, магазин проведет травлю тараканов, но не с помощью дихлофоса, не убирая фрукты-овощи с полок», — говорится в посте.