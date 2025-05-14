Рязанцы рассказали о неработающем несколько дней светофоре

Неисправность заметили на пересечении улиц Свободы и Горького. По словам местного жителя, светофор сломан более четырех дней. «Рядом находится школа, ходит много детей, полно самокатчиков, а на дороге полный бардак. Водители будто ездить разучились, машины двигаются наугад и так уже несколько дней», — возмутился рязанец.