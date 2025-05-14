Рязанца осудят за посты в соцсетях
Отмечается, что подозреваемый размещал на своей странице в социальной сети «Одноклассники» публикации, оправдывающие террористическую деятельность украинских формирований. Возбуждено уголовное дело.
Рязанца осудят за посты в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
Отмечается, что подозреваемый размещал на своей странице в социальной сети «Одноклассники» публикации, оправдывающие террористическую деятельность украинских формирований.
Возбуждено уголовное дело.
За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет либо штраф в размере до одного миллиона рублей.