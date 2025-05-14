Россиянам рассказали о способе поиска клещей на животных с помощью iPhone

Обнаружить насекомых можно в приложении «Лупа» с инвертированным серым фильтром. Ультрафиолет не покажет клещей на темной шерсти, поэтому можно использовать и другие способы для их обнаружения — расчесать собаку или внимательно осмотреть.

Россиянам рассказали о способе поиска клещей на животных с помощью iPhone. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова.

Обнаружить насекомых можно в приложении «Лупа» с инвертированным серым фильтром.

«Не у всех клещей, но есть способность хорошо светиться, проявляться в ультрафиолете и поляризованных лучах. Также, например, скорпионов ищут в южных странах, то есть обязательно ночью, если мы идем куда-нибудь по пустыне, мы должны перед собой светить ультрафиолетовым фонариком для того, чтобы мы просто скорпиона могли заметить. Есть, конечно, ограничения: хорошо видны на светлой коже, во-вторых, не все клещи светятся. Как способ экспресс-диагностики, он вполне себе подходит в домашних условиях. Для того, чтобы просто стряхнуть клеща с кожи совершенно необязательно идти в ветеринарную клинику. Снимать его с кожи всосавшегося, если нет навыка, можно уже с помощью ветеринарного врача. Ну или лабораторную диагностику на заболевания, которые могут переноситься клещами, тоже, конечно, надо делать в ветеринарной клинике. А само обнаружение, просто очистка от тех паразитов, которые ползают по шерсти можно делать и в домашних условиях. И, в принципе, этот способ не прям стопроцентный результат будет давать, но также может использоваться», — сказал эксперт.

Он добавил, что тот же ультрафиолет не покажет клещей на темной шерсти, поэтому можно использовать и другие способы для их обнаружения — расчесать собаку или внимательно осмотреть.