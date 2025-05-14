Россиянам пообещали рост зарплат в 2026 году
Отмечается, что рост составит 10-15% по сравнению с 2025 годом. В приоритетных отраслях (промышленность, ИТ) рост зарплат активно продолжится, тогда как в остальных — будет умеренным.
Россиянам пообещали рост зарплат в 2026 году. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на депутата Анатолия Никитина.
Отмечается, что рост составит 10-15% по сравнению с 2025 годом.
По его словам, в приоритетных отраслях (промышленность, ИТ) рост зарплат активно продолжится, тогда как в остальных — будет умеренным.