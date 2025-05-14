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Россиянам напомнили о штрафах до 500 тысяч рублей за сорванную сирень
Отмечается, что по закону кусты в парках и на улицах являются собственностью города. За их повреждение предусмотрено наказание. Если сирень сорвали из корыстных побуждений и причинили ущерб более чем на 2,5 тысяч рублей, то действие считается кражей. За это грозит штраф до 80 тысяч рублей. Если сумма причиненного вреда больше, грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Если сирень сорвали без корыстного умысла, то грозит административная ответственность. Злоумышленникам могут назначить штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

Россиянам напомнили о штрафах до 500 тысяч за сорванную сирень. Об этом 14 мая сообщили в Telegram-канале «SHOT ПРОВЕРКА».

Отмечается, что по закону кусты в парках и на улицах являются собственностью города. За их повреждение предусмотрено наказание.

Если сирень сорвали из корыстных побуждений и причинили ущерб более чем на 2,5 тысяч рублей, то действие считается кражей. За это грозит штраф до 80 тысяч рублей. Если сумма причиненного вреда больше, грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

Если сирень сорвали без корыстного умысла, то предусмотрена административная ответственность. Злоумышленникам могут назначить штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

Если после срыва сирени кустарник перестал расти, то выпишут штраф до 500 тысяч рублей или назначая обязательные работы.