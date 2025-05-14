Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР

За сутки ВС России уничтожили четыре танка и 11 орудий полевой артиллерии, поразили военные аэродромы, место хранения безэкипажных катеров противника. ПВО сбила пять управляемых авиабомб и 162 беспилотника самолетного типа.

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

За сутки ВС России уничтожили четыре танка и 11 орудий полевой артиллерии, поразили военные аэродромы, место хранения безэкипажных катеров противника.

ПВО сбила пять управляемых авиабомб и 162 беспилотника самолетного типа.