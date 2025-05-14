Мошенники обманули двух пенсионеров из Рязанской области почти на полтора млн

По данным надзорного органа, 71-летняя жительница Сасовского района лишилась более 540 тысяч рублей. Она перевела деньги через банкомат на счет мошенников. По аналогичной схеме 83-летний пенсионер из Рязани передал «курьеру» 950 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, находится на контроле органов прокуратуры.

Мошенники обманули двух пенсионеров из Рязанской области почти на полтора млн. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного органа, 71-летняя жительница Сасовского округа лишилась более 540 тысяч рублей. Она перевела деньги через банкомат на счет мошенников. По аналогичной схеме 83-летний пенсионер из Рязани передал «курьеру» 950 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, находится на контроле органов прокуратуры.