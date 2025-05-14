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Контрольно-счетная палата Рязанской области отчиталась о работе за 2024 год
Глава госучреждения отметил, что за этот период КСП исполнены все задачи и поручения губернатора, областной Думы и Счетной палаты РФ, проведены все запланированные мероприятия. Особое внимание уделено законности и эффективности расходования бюджетных средств в ходе реализации инфраструктурных и национальных проектов. Он добавил, что за 2024 год выявлено 456 фактов финансовых нарушений, из которых 127 оцениваются в стоимостном выражении на сумму 1,3 млрд рублей.

На заседании регионального парламента в среду, 14 мая, депутаты обсудили доклад председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области Юрия Карпова о деятельности учреждения в 2024 году.

Глава госучреждения отметил, что за этот период КСП исполнены все задачи и поручения губернатора, областной Думы и Счетной палаты РФ, проведены все запланированные мероприятия. Особое внимание уделено законности и эффективности расходования бюджетных средств в ходе реализации инфраструктурных и национальных проектов.

«Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 2024 году было осуществление своих полномочий в рамках аудита в сфере закупок. Выявлено 7 нарушений, из которых 6 классифицируются в стоимостном выражении и оцениваются в размере 8,2 млн рублей», — сообщил Карпов.

Он добавил, что за 2024 год выявлено 456 фактов финансовых нарушений, из которых 127 оцениваются в стоимостном выражении на сумму 1,3 млрд рублей.

В ходе доклада глава палаты напомнил, что сотрудники КСП также проводят экспертизу региональных законопроектов. Специалистами подготовлено 30 таких заключений.

Юрий Карпов подчеркнул, что аудиторы палаты продолжат проводить контрольные мероприятия: запланированы проверки использования средств на реализацию программ в сфере образования, культуры, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, поддержки агропромышленного комплекса и физической культуры. Кроме того, специалисты КСП дадут экспертное заключение на проект закона об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.