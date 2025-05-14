ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
В среду, 14 мая, сотрудники Госавтоинспекции проведут в регионе комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке. Нарушителям грозят штрафы.
ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.
В среду, 14 мая, сотрудники Госавтоинспекции проведут в регионе комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.
Нарушителям грозят штрафы.