Эксперт назвал самые напряженные участки в зоне СВО

По его словам, такими территориями остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы — Курская и Белгородская области. Дандыкин добавил, что рядом с границей Днепропетровской области российским войскам осталось пройти меньше километра. ВСУ продолжают оставлять населенные пункты. Эксперт подчеркнул, что боевые действия продолжаются и остаются интенсивными, непростыми.

Эксперт назвал самые напряженные участки в зоне СВО. Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина.

По его словам, такими территориями остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы — Курская и Белгородская области.

Дандыкин добавил, что рядом с границей Днепропетровской области российским войскам осталось пройти меньше километра. ВСУ продолжают оставлять населенные пункты.

Эксперт подчеркнул, что боевые действия продолжаются и остаются интенсивными, непростыми.