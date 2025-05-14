45-летнего рязанца задержали за убийство знакомого

По данным следствия, в понедельник, 12 мая, между приятелями произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес мужчине удар ножом в область туловища. Потерпевший скончался на месте происшествия. Преступника удалось оперативно задержать. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.

45-летнего рязанца задержали за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным следствия, в понедельник, 12 мая, между приятелями произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес мужчине удар ножом в область туловища.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

Преступника удалось оперативно задержать.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.