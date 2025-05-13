За неделю от укусов клещей пострадали более 100 рязанцев
Отмечается, что на прошедшей неделе, с 5 по 11 мая, в медицинские организации Рязанской области обратилось 105 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди обратившихся — 46 детей.
За прошедшую неделю от укусов клещей пострадали более 100 рязанцев. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Отмечается, что на прошедшей неделе, с 5 по 11 мая, в медицинские организации Рязанской области обратилось 105 человек, пострадавших от укусов клещей.
Среди пострадавших — 46 детей.