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ВСУ снова пытались прорвать российскую границу в Курской области
Отмечается, что украинские военных хотели взять под контроль Глушковский район, чтобы затем Киев мог использовать это на переговорах с Москвой, но у них ничего не вышло. ВСУ планировали полностью отрезать район по реке Сейм. Им не с чем идти на переговоры.

ВСУ снова пытались прорвать российскую границу в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командующего «Ахматом» Апти Алаудинова.

Отмечается, что украинские военных хотели взять под контроль Глушковский район, чтобы затем Киев мог использовать это на переговорах с Москвой, но у них ничего не вышло.

По его словам, ВСУ планировали полностью отрезать район по реке Сейм. Им не с чем идти на переговоры.