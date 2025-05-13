В СК рассказали подробности убийства мужчины на улице Бирюзова в Рязани
По данным следствия, погибший распивал алкоголь в квартире своего знакомого. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища нанес гостю удары руками и топором в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Убийца решил спрятать труп, завернул его в покрывало и вынес на улицу, где его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.
В СК рассказали подробности убийства мужчины на улице Бирюзова в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По данным следствия, погибший распивал алкоголь в квартире своего знакомого. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища нанес гостю удары руками и топором в область головы и туловища.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Убийца решил спрятать труп, завернул его в покрывало и вынес на улицу, где его задержали полицейские.
Возбуждено уголовное дело.