В Рязанском районе заметили раненую лису
У животного не было хвоста и повреждена лапа. Авторы видео рассказали, что накормили ее курицей. «На дороге между Уржинским озером и поворотом на Борисково живет совершенно несчастная лисица», — говорится в посте.
В Рязанском районе заметили раненую лису. Об этом сообщил Telegram-канал «Мещерский тупик».
У животного не было хвоста и повреждена лапа. Авторы видео рассказали, что накормили ее курицей.
«На дороге между Уржинским озером и поворотом на Борисково живет совершенно несчастная лисица», — говорится в посте.