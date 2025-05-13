В Рязанской области сбили пешехода
ДТП произошло 12 мая, примерно в 7:15, в Ряжске, вблизи дома 69 А по улице Владимировка. По предварительной информации полиции, 37-летний местный житель на автомобиле «Лада Гранта» наехал на 58-летнюю женщину-пешехода. В результате происшествия она получила травмы. Пострадавшей оказана медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области сбили пешехода. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.
ДТП произошло 12 мая, примерно в 7:15, в Ряжске, вблизи дома 69 А по улице Владимировка.
По предварительной информации полиции, 37-летний местный житель на автомобиле «Лада Гранта» наехал на 58-летнюю женщину-пешехода.
В результате происшествия она получила травмы. Пострадавшей оказана медпомощь.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.