В Рязанской области произошел пожар в гаражном кооперативе
Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 11 мая, в Скопине на улице Ленина. На тушение выезжали девять человек личного состава и три единицы спецтехники. По данным ведомства, огнем уничтожены хозяйственные постройки на площади 80 кв. метров.
В Рязанской области произошел пожар в гаражном кооперативе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 11 мая, в Скопине на улице Ленина.
На тушение выезжали девять человек личного состава и три единицы спецтехники.
По данным ведомства, огнем уничтожены хозяйственные постройки на площади 80 кв. метров.