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24 апреля 15:11
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Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
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В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
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В Рязанской области мужчина хотел убить трех знакомых
Отмечается, что 9 февраля он выпил со знакомым. В какой-то момент злоумышленник схватил кочергу и грозился убить собутыльника. 27 февраля, опять же выпивая с друзьями, подсудимый схватил одного из них за горло и угрожал задушить его. 12 марта злоумышленник снова угрожал убийством еще одному знакомому. В этот раз он грозился убить его арматурой. Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Житель села Можары Сараевского района хотел убить трех знакомых. Об этом сообщает 13 мая ИД «Пресса».

Отмечается, что 9 февраля он выпил со знакомым. В какой-то момент злоумышленник схватил кочергу и грозился убить собутыльника.

27 февраля, опять же выпивая с друзьями, подсудимый схватил одного из них за горло и угрожал задушить его.

12 марта злоумышленник снова угрожал убийством еще одному знакомому. В этот раз он грозился убить его арматурой.

Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.