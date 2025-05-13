В Рязанской области мужчина хотел убить трех знакомых
Отмечается, что 9 февраля он выпил со знакомым. В какой-то момент злоумышленник схватил кочергу и грозился убить собутыльника. 27 февраля, опять же выпивая с друзьями, подсудимый схватил одного из них за горло и угрожал задушить его. 12 марта злоумышленник снова угрожал убийством еще одному знакомому. В этот раз он грозился убить его арматурой. Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.
Житель села Можары Сараевского района хотел убить трех знакомых. Об этом сообщает 13 мая ИД «Пресса».
Отмечается, что 9 февраля он выпил со знакомым. В какой-то момент злоумышленник схватил кочергу и грозился убить собутыльника.
27 февраля, опять же выпивая с друзьями, подсудимый схватил одного из них за горло и угрожал задушить его.
12 марта злоумышленник снова угрожал убийством еще одному знакомому. В этот раз он грозился убить его арматурой.
Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.