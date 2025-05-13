В Рязанской области ликвидировали несанкционированные свалки
Отмечается, что на территории Болоньского сельского поселения Клепиковского района обнаружили несанкционированные свалки. Главе администрации района внесли представление. Свалки ликвидировали. Главу администрации Клепиковского района привлекли к дисциплинарной ответственности.
В Рязанской области ликвидировали несанкционированные свалки. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в соцсетях.
Отмечается, что на территории Болоньского сельского поселения Клепиковского района обнаружили несанкционированные свалки.
Главе администрации муниципального образования внесли представление.
Свалки ликвидировали. Главу администрации Клепиковского района привлекли к дисциплинарной ответственности.
Иллюстративное фото