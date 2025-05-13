Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
Срд, 14
12°
Чтв, 15
16°
ЦБ USD 80.89 0.03 13/05
ЦБ EUR 90.11 -2.03 13/05
Нал. USD 83.00 / 82.00 13/05 12:15
Нал. EUR 92.91 / 94.04 13/05 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
35 003
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
52 892
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
37 400
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
45 144
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани расширят список мест, где запрещена стоянка
Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят на следующих участках: участок дороги от дома № 4 до дома № 14 по улице Зафабричная (с двух сторон); участок дороги в районе Школы № 69 второй заезд, напротив дома № 29 корп. 1 по улице Бирюзова; участок дороги от дома № 23А по улице Октябрьский городок до пересечения с улицей Чкалова (с двух сторон); участок дороги по улице Черновицкой рядом с домом № 28, в зоне действия знака конец полосы. Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на данных участках планируют установить в мае-июне 2025 года.

В Рязани расширят список мест, где запрещена стоянка. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят на следующих участках:

  • участок дороги от дома № 4 до дома № 14 по улице Зафабричная (с двух сторон);
  • участок дороги в районе Школы № 69 второй заезд, напротив дома № 29 корп. 1 по улице Бирюзова;
  • участок дороги от дома № 23А по улице Октябрьский городок до пересечения с улицей Чкалова (с двух сторон);
  • участок дороги по улице Черновицкой рядом с домом № 28, в зоне действия знака конец полосы.

Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на данных участках планируют установить в мае-июне 2025 года.