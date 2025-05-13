В Рязани расширят список мест, где запрещена стоянка
Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят на следующих участках: участок дороги от дома № 4 до дома № 14 по улице Зафабричная (с двух сторон); участок дороги в районе Школы № 69 второй заезд, напротив дома № 29 корп. 1 по улице Бирюзова; участок дороги от дома № 23А по улице Октябрьский городок до пересечения с улицей Чкалова (с двух сторон); участок дороги по улице Черновицкой рядом с домом № 28, в зоне действия знака конец полосы. Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на данных участках планируют установить в мае-июне 2025 года.
В Рязани расширят список мест, где запрещена стоянка. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят на следующих участках:
- участок дороги от дома № 4 до дома № 14 по улице Зафабричная (с двух сторон);
- участок дороги в районе Школы № 69 второй заезд, напротив дома № 29 корп. 1 по улице Бирюзова;
- участок дороги от дома № 23А по улице Октябрьский городок до пересечения с улицей Чкалова (с двух сторон);
- участок дороги по улице Черновицкой рядом с домом № 28, в зоне действия знака конец полосы.
Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на данных участках планируют установить в мае-июне 2025 года.