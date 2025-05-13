В Рязани покажут постановки Русского драматического театра имени Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба рязанского драмтеатра.
С 21 по 25 мая 2025 года рязанский театр драмы станет площадкой для гастролей Русского драматического театра имени Чингиза Айтматова (Бишкек).
21 мая (19:00) ожидается показ спектакля «Пиковая дама» (18+). 22 мая (19:00) и 25 мая (18:00) рязанцы смогут посмотреть драму «Куклы» (14+). 23 мая (19:00) на сцене представят спектакль «Три сестры» (16+). 24 мая (18:00) рязанцам покажут спектакль «Вий» (12+).
«Русский драматический театр имени Чингиза Айтматова — один из ведущих театров Кыргызстана, признанный за высокую художественную планку, интернациональный подход и глубокое внимание к психологической драматургии. Театр активно гастролирует, привозит зрителям смелые постановки, в которых классика звучит по-новому, а современность раскрывается сквозь вечные темы», — отметили в сообщении.
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