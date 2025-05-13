Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
Срд, 14
12°
Чтв, 15
16°
ЦБ USD 80.89 0.03 13/05
ЦБ EUR 90.11 -2.03 13/05
Нал. USD 83.00 / 82.00 13/05 12:15
Нал. EUR 92.91 / 94.04 13/05 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
35 003
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
52 892
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
37 400
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
45 144
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани покажут постановки Русского драматического театра имени Чингиза Айтматова
С 21 по 25 мая 2025 года рязанский театр драмы станет площадкой для гастролей Русского драматического театра имени Чингиза Айтматова (Бишкек). 21 мая (19:00) ожидается показ спектакля «Пиковая дама». 22 мая (19:00) и 25 мая (18:00) рязанцы смогут посмотреть драму «Куклы».23 мая (19:00) на сцене представят спектакль «Три сестры». 24 мая (18:00) рязанцам покажут спектакль «Вий». «Русский драматический театр имени Чингиза Айтматова — один из ведущих театров Кыргызстана, признанный за высокую художественную планку, интернациональный подход и глубокое внимание к психологической драматургии. Театр активно гастролирует, привозит зрителям смелые постановки, в которых классика звучит по-новому, а современность раскрывается сквозь вечные темы», — отметили в сообщении.

В Рязани покажут постановки Русского драматического театра имени Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба рязанского драмтеатра.

С 21 по 25 мая 2025 года рязанский театр драмы станет площадкой для гастролей Русского драматического театра имени Чингиза Айтматова (Бишкек).

21 мая (19:00) ожидается показ спектакля «Пиковая дама» (18+). 22 мая (19:00) и 25 мая (18:00) рязанцы смогут посмотреть драму «Куклы» (14+). 23 мая (19:00) на сцене представят спектакль «Три сестры» (16+). 24 мая (18:00) рязанцам покажут спектакль «Вий» (12+).

«Русский драматический театр имени Чингиза Айтматова — один из ведущих театров Кыргызстана, признанный за высокую художественную планку, интернациональный подход и глубокое внимание к психологической драматургии. Театр активно гастролирует, привозит зрителям смелые постановки, в которых классика звучит по-новому, а современность раскрывается сквозь вечные темы», — отметили в сообщении.

Билеты можно приобрести по ссылке.