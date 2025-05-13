В Рязани 16-летний подросток угнал припаркованный во дворе дома мотоцикл
О пропаже мотоцикла со двора на улице Зубковой в полицию сообщила 45-летняя рязанка, которая купила транспортное средство для своего сына. Выяснилось, что мотоцикл угнал 16-летний подросток, который увидел его, возвращаясь домой. Молодой человек откатил его в соседний двор, взломал замок зажигания и завел двигатель. Покатавшись по улицам, он бросил его на окраине Рязани и скрылся Подростка задержали. В полиции отметили, что рязанец уже достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за угон транспортного средства. Возбуждено уголовное дело.
В Рязани 16-летний подросток угнал припаркованный во дворе дома мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
О пропаже мотоцикла со двора на улице Зубковой в полицию сообщила 45-летняя рязанка, которая купила транспортное средство для своего сына. Выяснилось, что мотоцикл угнал 16-летний подросток, который увидел его, возвращаясь домой. Молодой человек откатил его в соседний двор, взломал замок зажигания и завел двигатель. Покатавшись по улицам, он бросил его на окраине Рязани и скрылся.
Подростка задержали. В полиции отметили, что рязанец уже достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за угон транспортного средства. Возбуждено уголовное дело.