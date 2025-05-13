В РПЦ назвали яхты и Mercedes классическими подарками для священников

В интервью телеканалу «Союз» на вопрос о том, что можно подарить батюшке, он иронично привел такие примеры. «Классическое — это яхта, Mercedes и квартира на Тверской. А дальше уменьшайте по мере своих сил. Я вам ориентир дал. Любой спортсмен должен знать олимпийские нормативы», — заявил интервьюируемый.

В РПЦ назвали яхты, квартиры в центре Москвы и автомобили Mercedes классическими подарками для священников. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на иерея Владислава Берегового.

В интервью телеканалу «Союз» на вопрос о том, что можно подарить батюшке, он иронично привел такие примеры.

«Классическое — это яхта, Mercedes и квартира на Тверской. А дальше уменьшайте по мере своих сил. Я вам ориентир дал. Любой спортсмен должен знать олимпийские нормативы», — заявил интервьюируемый.

Фото: страница Владислава Берегового ВКонтакте.